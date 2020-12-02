Туроператорів зобов'язали вказувати ціну на подорожі у гривнях

Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету рекомендувала туристичним операторам вказувати вартість турів на своїх сайтах у гривнях без так званого власного курсу валют.

Про це написав керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький на своїй сторінці у Facebook.

"У туристичних операторів є 10 днів на те, щоб змінити та привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах та інформувати споживачів у спосіб, що не вводитиме в оману", – написав Хмельницький.

Він розповів, що під час розслідування АМКУ виявив, що реклама турів "у доларах" насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами "власного курсу валют". Тому комітет 2 грудня надав обов’язкові до розгляду рекомендації: реклама турів має містити точні й чесні ціни у гривнях, без використання "власного курсу валют".

Хмельницький зазначив, що в разі невиконання рекомендацій оператори змушені будуть заплатити штраф.

За його словами, на зустрічі з операторами голова АМКУ Ольга Піщанська обговорила це рішення з представниками туроператорів, і вони пообіцяли виконати його вчасно.

Економічна правда