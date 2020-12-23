93% опрошенных украинцев назвали программу "Большая стройка", инициированную президентом Зеленским, главной позитивным событием 2020 года.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%).

Кроме того, событиями 2020 года украинцы назвали эпидемию коронавируса, весенний карантин, войну на Донбассе. Но все эти явления негативно оценили от 94,8% до 100% респондентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование проводилось с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрос провели методом личного интервью face-to-face среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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Дополнено.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте "Демократических инициатив", 43% украинцев назвали событием года эпидемию коронавируса, при этом абсолютно все оценили ее как негативное событие.

"Безусловно негативным событием года украинцы назвали и войну на Донбассе. Весенний карантин событием года назвали 12%, при этом это событие такж оценено как отрицательное. Едва ли не единственнім положительной событием назвали строительство автодорог в рамках "Большого строительства" - только 5% считают строительство дорог негативом", - говорится в сообщении.

Главным событием года в мире большинство украинцев (38%) также называют начало эпидемии коронавируса и оценивают это событие негативно. Гражданские протесты в Беларуси событием года назвали 16% украинский, из них 19% считают это событие положительным, а 71% - отрицательным.

"Однако это явно не свидетельствует о симпатии ураинцев к Лукашенко, а негативная оценка этого события обусловлена ​​скорее масштабами насилия, которое применяет режим Лукашенко к собственным гражданам. Войну между Арменией и Азербайджаном украинцы также части оценивают как отрицательное событие. Единственным положительным для большинства мировым событием стало появление вакцины от коронавируса", - добавили авторы исследования.

Экономическая правда

Экономическая правда