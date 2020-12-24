"Велике будівництво": соціолог звинуватив Офіс Зеленського у маніпуляції

У "Демініціативах" заявили, що Офіс президента зманіпулював результатами спільного з КМІС дослідження - "Велике будівництво" позитивно зазначили 10,5% опитаних, а не 93%, як написали в Офісі.

Про це науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва Олексій Гарань написав у своєму блозі на Українській правді.

23 грудня в Офісі президента похвалилися, що 93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.

Проте йдеться не про 93% опитаних українців, зауважив Гарань, а про 93% від 11,3% опитаних.

"Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% (!) опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%. Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснює науковий директор.

Йдеться про спільне з Київським міжнародним інститутом соціології опитування, результати якого представили 21 грудня.

В "Демініціативах" заявили, що готові провести Офісу тренінг з коректного цитування соціологічних даних, а також закликали "або чесно написати, що 93% від 11% усіх опитаних це всього лише 10,5%, або хоча б зняти цю новину".

UPD: На сайті Офісу президента виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року. Нині там вказано, що такої думки дотримуються 11,3% громадян.

Економічна правда