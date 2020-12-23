АМКУ разрешил Dragon Capital купить банк у нардепа Новинского

Антимонопольный комитет разрешил группе инвесткомпаний Dragon Capital приобрести контрольный пакет акций "Юнекс Банка", бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский.

Об этом говорится в решении АМКУ от 22 декабря.

"Предоставлено разрешение компании "Dragon Capital Investments Limited" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций акционерного общества "Юнекс Банк" (г. Киев, Украина.), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в решении Комитета.

Напомним:

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) обратилась в АМКУ с просьбой разрешить купить контрольный пакет акций "Юнекс Банка", бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский.

По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD (94,9% акций). Конечный бенефициар этой компании - политик и бизнесмен Вадим Новинский.

"Юнекс Банк" является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. За десять месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Основателем и гендиректором является Томаш Фиала.

Экономическая правда