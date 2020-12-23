"Укрспецэкспорт" заключил меморандум с катарцами по концессии порта "Ольвия"

"Укрспецэкспорт" 22 декабря заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией концессионера QTerminals W.L.L., что детализирует сотрудничество в течение концессионного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Меморандум заключили между проектной компанией катарского оператора QTerminals W.L.L. ООО "Кютерминалз Ольвия" и "дочкой" "Укроборонсервиса" - "Укрспецэкспортом".

Компания QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, стоимостью более 7 млрд долларов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал подписание меморандума:

"Среди прочего, документ регулирует вопросы, связанные с общим пользованием инфраструктурными объектами, и поможет сторонам объединить усилия для развития стратегической инфраструктуры вокруг порта".

Меморандум также предусматривает меры, направленные на сотрудничество сторон с органами местного самоуправления и органами государственной власти Николаевской области, государственными предприятиями и ведомствами в целях обеспечения устойчивого развития, а также инвестиционной привлекательности региона, в котором осуществляется проект.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Напомним:

20 августа в концессию на 35 лет передали другой морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций.

Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара.

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.

Экономическая правда