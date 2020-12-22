Правительство выплатило "Нафтогаза" компенсацию в 32 миллиарда

Минэнерго выплатило НАК "Нафтогаз" компенсацию в 32 миллиарда гривень, после чего компания смогла перечислить "Укрнафты" средства для погашения долгов.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Минэнерго компенсировало "Нафтогазу" продажу импортируемого газа для нужд населения в 2015-2019 годах по цене, ниже рыночной в рамках ПСО (возложенных специальных обязанностей). Сумма компенсации составляет 32,2 млрд грн. Из полученных 32,2 млрд грн "Нафтогаз" заплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль.

В "Нафтогазе" отмечают, что это стало результатом изменений в госбюджет-2020, принятые Верховной Радой 17 ноября.

Также НАК уплатила ПАО "Укрнафта" 12,6 млрд грн за газ 2006 года добычи и осуществила предварительный платеж в 23,5 млрд грн за газ будущего добычи, будет поставлен в следующие несколько лет.

"Я рад сообщить, что мы нашли решение на получение компенсации за импортированный газ, поставленный в рамках ПСО с 2015 по 2019 годы, а также уплаты значительных налоговых долгов, и добавили более 10 млрд гривен в государственный бюджет (из перечисленных за компенсацию налогов - ЭП). Это прекрасный пример эффективной, слаженной работы правительства, Нафтогаза и менеджмента компании "Укрнафта" в интересах государства", - прокомментировал завершение расчетов финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван дрели.

Напомним:

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает механизм погашения налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд грн, выплату бюджетной компенсации для "Нафтогаза" на 32,2 млрд грн за выполнение спецобязанностей по продаже газа по нерыночным тарифам для нужд населения.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119.

Экономическая правда