У Раді зареєстрували законопроєкт щодо погашення мільярдних боргів "Укрнафти" і компенсації "Нафтогазу"

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №4119 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, який передбачає механізм погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд грн, виплату бюджетної компенсації для "Нафтогазу" на 32,2 млрд грн за виконання спецобов`язків з продажу газу за неринковими тарифами для потреб населення.

Відповідний документ розміщений на сайті Ради, повідомляє Finbalance.com

Серед авторів законопроекту нардепи з фракції "Слуга народу" (в т.ч голова фракції. Давид Арахамія), а також представник фракції "Голос" Ярослав Железняк

Окрім цього у документі передбачено фінансування інфраструктурних проектів на 10,3 млрд грн.

У пояснювальній записці стверджується, що законопроект не спричинить негативного впливу на баланс держбюджету, оскільки передбачені ним додаткові видатки у сумі 32,2 млрд грн, а також фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проектів у сумі 10,3 млрд грн буде у повному обсязі забезпечено додатковими джерелами фінансування що не враховувалися під час планування держбюджету-2020.

Мова йде про погашення податкового боргу, а також про визначені грошових зобов`язань, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з урахуванням штрафних та фінансових санкцій ПАТ "Укрнафта" із сплати рентної плати за користування надрам, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також низки додаткових податкових надходжень.

Згідно з документом, загальний обсяг додаткових податкових надходжень до спеціального фондів державного бюджету в рамках цієї операції складе 42,5 млрд грн, у тому числі:

- податковий борг ПАТ "Укрнафта" – загальним обсягом 30,35 млрд грн, у т.ч. з рентної плати (газ, нафта, конденсат) – 18,8 млрд грн; з податку на прибуток – 2,6 млрд грн; з ПДВ – 2,84 млрд грн; донараховані суми за результатами контрольно-перевірочної роботи (КПР), що перебувають в процедурі судового оскарження – 3,1 млрд грн; заборгованість підприємств системи ПАТ "Укрнафта" - 3 млрд грн;

- додаткові грошові зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, що виникають у ПАТ "Укрнафта" за результатами операцій купівлі - продажу (постачання) природного газу з НАК "Нафтогаз України" - 6,2 млрд грн,

- додаткові податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємств, що виникнуть у НАК "Нафтогаз України" внаслідок отримання належної компенсації - 5,95 млрд грн.

При цьому, на виплату компенсації ПСО із спеціального фонду державного бюджету буде спрямовано 32,2 млрд грн, а надлишок надходжень у сумі 10,3 млрд грн буде спрямовано на фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проектів з оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (1,3 млрд грн), здійснення заходів створення, розвитку та забезпечення діяльності національного авіаперевізника (5 млрд грн); відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування (4 млрд грн).

Документо передбачає, що в разі неналежного виконання "Укрнафтою" відповідного плану, "Нафтогаз" буде зобов`язаний перерахувати до спецфонду держбюджету кошти в обсязі сум відповідних повернень, впродовж 5 робочих днів

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України. "Нафтогазу" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов`язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами - близько 42% акцій.

Нагадаємо, на початку лютого 2020 року тодішній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що суд затвердив мирову угоду "Нафтогазу" й "Укрнафти". Згідно з угодою, НАК повинен виплатити "Укрнафті" майже 30 млрд грн, викупивши у неї спірні 2 млрд кубометрів газу, використані в 2006-2012 роках на потреби населення, і ще додатково - 2 млрд кубів газу майбутнього видобутку.

Як зазначалося, в рамках угоду "Укрнафта" має передати спірний газ "Нафтогазу" за укладеним договором купівлі-продажу цього газу.

При цьому "Нафтогаз" має отримати з держбюджету компенсацію за покладені спецзобов`язання, розрахуватися за газ з "Укрнафтою" (загальна сума - майже 15 млрд грн), а також надати передоплату до 14,6 млрд грн за газ, який "Укрнафта" буде видобувати і передавати "Нафтогазу" в майбутні періоди.

Всі ці кошти "Укрнафта" має направити до держбюджету як погашення податкового боргу та сплати податків, що виникають у зв`язку із здійсненням цих операцій.