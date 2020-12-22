Фигурант теневого ГАСИ рассказал, кто писал реформу инспекции в кабинете экс-заместителя Ермака

Александр Сергиенко ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИЧЕНКО, ЭП

Экс-начальник управления разрешительных процедур ГАСИ Александр Сергиенко рассказал, что в офисе Сергея Трофимова "писал" реформу инспекции не один, а об "Офисе реформ Юрия Кватерчука" ничего не слышал.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

На вопрос журналистов о реформе ГАСИ в аппарате Дениса Шмыгаля, Александр Сергиенко рассказал, что занимался реформированием инспекции вместе с Андреем Клочко. По словам Сергиенко, профильный комитет и Клочко (Председатель комитета по вопросам развития госвласти и градостроительства) хотели понять "системы движения в этой реформе".

С бывшим первым заместителем председателя Офиса президента Сергеем Трофимовым Сергиенко познакомился в поисках политической воли для реформы:

"Меня к Сергею Владимировичу абсолютно эпизодически судьба забросила. Как-то, поговорив с Клочко, пришли к выводу, что надо показать свои идеи по реформированию кому-то из тех, кто имеет какую-то политическую волю. Реализовывать такие реформы без политической воли совершенно невозможно.

И очевидно, что Трофимов - это был человек, который "клюнул на идею". Этот человек меня спросил, почему я считаю, что я смогу реформировать ГАСИ в режиме системы".

Через Трофимова, продолжает Сергиенко, он познакомился и с Владимиром Родиным, помощником экс-заместителя председателя ОП на общественных началах. Родин в прошлом был сотрудником СБУ, сейчас является совладельцем строительной компании BD Holding, подконтрольной Юрию Кватерчуку.

"С коллегой Родиным, который был, если я помню правильно, советником в структуре администрации президента, мы познакомились когда попали на обсуждение в Трофимова. Он, кстати, очень много вопросов задавал по этому поводу. В том числе на этом совещании присутствовали еще пару людей, как мне сказали по бизнесу".

Информированный источник ЭП рассказал, что "Офис реформ Юрия Кватерчука" был фактически "мозговым центром" теневого ГАСИ, где под руководством Сергиенко нарабатывались идеи по реализации коррупционных схем в условиях реформирования строительной отрасли и определялась кадровая политика. Сам Сергиенко в интервью заявил, что про "Офис" не слышал.

Юрий Кватерчук - друг детства, кум и бизнес-партнер Владимира Родина по строительной группе компаний "BD Holding". По данным ЭП, Кватерчук также присутствовал на встрече Сергиенко с Трофимовым и Родиным.

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Экономическая правда