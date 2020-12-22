Ексчиновник ДАБІ Сергієнко: Я хотів подати в суд на прем'єр-міністра

Олександр Сергієнко Фото: Олександр Колесніченко, ЕП

Ексначальник управління дозвільних процедур ДАБІ Олександр Сергієнко, якому приписують схему "5 доларів з квадрату" на будівельному ринку, заперечив свою причетність до схеми та хотів через це подати в суд на експрем'єра Олексія Гончарука.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

На слова журналістів, що за часів прем’єрства Олексія Гончарука 17 січня цього року в Кабміні була нарада за участю забудовників, які казали, що Сергієнко є автором схеми "5 доларів за квадратний метр", він відповів:

"Дякую, бо вперше можу висловитися з цього приводу. На ранок 18 січня в мене було бажання подати в суд на прем’єр-міністра України. Бо на цій нараді моє прізвище тиражувалось не зупиняючись, в тому числі й самим Гончаруком.

Колеги, які зараз про мене цю тему коментують, дуже нагадують мені анекдот про п’яного, який загубив ключі в кущах. Він наполегливо під стовпом навколішки повзає, поки не приходить поліцейський і каже: "Друже, що ви тут робите?". Він – "ключі загубив". Той – "де ви їх загубили?". "Отам, в кущах". "А чого ви тут повзаєте тоді?". "А тут видніше".

За його словами, ДАБІ - організація, "яка очевидно несе корупційні ризики". Він заявив, що "перманентні корупційні вибухи у відомстві були".

"Я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: я прийшов в інспекцію працювати в 2011 році, і на той момент вона вже несла на собі тягар корупційного відомства", - додав він.

"Моя відповідь дуже проста. Якби я брав в когось 5 доларів і віддавав комусь 5 доларів, я би вам зараз це підтвердив. Цю проблему в часи Януковича ніхто не приховував. Ця проблема була.

На момент мого приходу в інспекцію проблема ця в інспекції була. Але бажання певних колег сказати, що ця проблема з'явилася саме з приходом в ДАБІ Сергієнка, викликає глибокі сумніви", - заявив також Сергієнко.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Сірий кардинал" ДАБІ Сергієнко: Пропоную разом шукати 5 доларів за квадрат, які я начебто взяв. Знайдемо – ділюсь 50 на 50\

Економічна правда