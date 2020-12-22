7 тысяч работодателей подали заявки на "карантинную" помощь

С 23 декабря более 7 тысячам работодателей выплатят помощь в размере около 680 миллионов гривен в связи с усиленным карантином.

Об этом сообщают в Минэкономики.

Более 7 тысяч работодателей с 12 до 21 декабря представили пакеты документов на получение финансовой помощи для 170 тысяч работников.

Общая сумма выплат оценивается в 677 млн грн, выплаты начнутся с 23 декабря.

Выплаты осуществляются в рамках программы "Помощь работодателям до 8000 грн", которую реализует Госслужба занятости.

Министерство отмечает, что больше всего заявок поступило из Днепропетровской, Харьковской, Донецкой Сумской и Ивано-Франковской областей.

В разрезе отраслей больше поддержки получат работники транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению.

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Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинский в случае усиления карантинных ограничений.

За неделю в "Дии" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников.

Экономическая правда