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Портфельные госгарантии: Кабмин расширил круг потенциальных банков-кредиторов бизнеса

Вторник, 22 декабря 2020, 14:40
 

Кабмин расширил круг потенциальных банков для кредитования бизнеса по программе предоставления госгарантий на портфельной основе.

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 21 декабря, передает пресс-служба Минфина.

В частности, упростят доступ потенциальных банков-кредиторов, которые могут принять участие в отборе для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов МСП.

Кроме этого, в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе внесли следующие изменения:

  • сняты ограничения относительно наличия в портфеле потенциальных банков-кредиторов не менее 500 кредитных договоров;
  • сняты ограничения по результатам аудита банков-кредиторов исключительно по формированию модифицированного мнения;
  • упрощается и сокращается во времени процедура формирования портфеля кредитов вследствие изъятия требования согласования реестра кредитов гарантом;
  • удлиняется срок подачи заявок для участия в программе банками-кредиторами;
  • уменьшается размер платы агенту на этапе подготовки документов, пока банки-кредиторы еще не предоставляют кредиты и не имеют источников для возмещения своих расходов.

"Планируется, что реализация проекта увеличит круг потенциальных кредиторов, повысив конкуренцию между ними, что окажет положительное влияние на реализацию программы в целом и стоимость кредитов", - добавили в Минфине.

Напомним:

Кабмин на заседании 25 ноября поддержал запуск программы портфельных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса - "Укрэксимбанк" определили агентом гаранта, который будет проверять правильность полученных от банков документов и проводить оценку и мониторинг портфеля кредитов.

После этого "Укрэксимбанк" как агент правительства по программе госгарантий по кредитам на портфельной основе начал отбор банков-кредиторов.

Экономичная правда

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