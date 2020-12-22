Кабмин назначило без конкурса нового главу ГФС

Вадим Мельник

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря, назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы щляхом заключения с ним контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Об этом сообщил в Telegram предаставник правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Вадим Мельник - налоговик еще с нулевых. При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там - 270 тысяч гривен зарплаты за январь-сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковсий займ на почти миллион.

Напомним:

На заседании 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

Экономическая правда