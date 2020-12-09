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Кабмин назначил председателя Госфискальной службы

Среда, 9 декабря 2020, 16:43
 

На заседании 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

Вадим Мельник - налоговик еще с нулевых. При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там - 270 тысяч гривен зарплаты за январь-сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковсий займ на почти миллион.

Экономическая правда

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ГФС

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