В следующем году учетная ставка НБУ может вырасти до 7,5%

Члены Комитета монетарной политики НБУ предположили, что для сдерживания инфляционного давления по мере восстановления экономики регулятор повысит учетную ставку на 0,5-1,5 п.п.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Так, относительно будущей политики Нацбанка в вопросах учетной ставки большинство членов Комитета монетарной политики предположили ее повышение. Это связано с инфляционной динамикой в условиях оживления экономики.

Регулятором может быть проведена более жесткая монетарная политика для сдерживания инфляционного давления. Речь идет о повышении на около 0,5-1,5 п.п.

Зато некоторые члены комитета предположили, что деловая активность будет оставаться на постоянном уровне до начала массовой вакцинации. Так, инфляционное давление будет более слабым, а пониженная ставка (до 5%) будет поддержкой для экономики.

Если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию, НБУ должен быть готов к смягчению монетарной политики, отмечают участники. Отмечается, что траектория учетной ставки ощутимо зависеть от реальных объемов фискальных стимулов в 2021 году.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

В инфляционном отчете в октябре Нацбанк предполагал рост учетной ставки до 7,5% в 2021 году из-за возможного инфляционного давления.

Экономическая правда