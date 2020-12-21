В следующем году учетная ставка НБУ может вырасти до 7,5%
Члены Комитета монетарной политики НБУ предположили, что для сдерживания инфляционного давления по мере восстановления экономики регулятор повысит учетную ставку на 0,5-1,5 п.п.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Так, относительно будущей политики Нацбанка в вопросах учетной ставки большинство членов Комитета монетарной политики предположили ее повышение. Это связано с инфляционной динамикой в условиях оживления экономики.
Регулятором может быть проведена более жесткая монетарная политика для сдерживания инфляционного давления. Речь идет о повышении на около 0,5-1,5 п.п.
Зато некоторые члены комитета предположили, что деловая активность будет оставаться на постоянном уровне до начала массовой вакцинации. Так, инфляционное давление будет более слабым, а пониженная ставка (до 5%) будет поддержкой для экономики.
Если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию, НБУ должен быть готов к смягчению монетарной политики, отмечают участники. Отмечается, что траектория учетной ставки ощутимо зависеть от реальных объемов фискальных стимулов в 2021 году.
Напомним:
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.
В инфляционном отчете в октябре Нацбанк предполагал рост учетной ставки до 7,5% в 2021 году из-за возможного инфляционного давления.
Экономическая правда
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