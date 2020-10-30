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НБУ прогнозує зростання облікової ставки у 2021 році

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 19:30
 

Національний банк прогнозує зростання облікової ставки до 7,5% у 2021 році через можливий інфляційний тиск.  

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

"Утримання ключової ставки нижче нейтрального рівня до кінця 2020 року та впродовж більшої частини 2021 року забезпечить стимулюючі монетарні умови, необхідні для відновлення економіки", - зазначають у регуляторі.

Інфляційний тиск, спричинений зростанням рівня заробітної плати, відновленням споживання та ефектами перенесення минулої девальвації гривні буде стримуватись обліковою ставкою, що зростатиме до кінця 2021 року та може сягати 7,5%. 

Рівень реальної нейтральної ставки поступово знижуватиметься (до 1.6% на кінець 2022 року).

Реальний ефективний обмінний курс буде збільшуватись внаслідок перевищення внутрішньої інфляції над показниками країн-партнерів. 

У звіті також вказується, що ліквідність банківської системи залишатиметься у профіциті завдяки "конвертації урядом валютних запозичень для фінансування дефіциту бюджету, перерахуванню прибутку НБУ до бюджету та купівлі НБУ іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів". 

Нагадаємо:

Нацбанк опублікував свій щоквартальний інфляційний звіт. Зокрема, регулятор очікує повернення дефіциту поточного рахунку та відновлення економіки у 2022 році. 

Економічна правда

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