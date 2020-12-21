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Кабмин провел ряд кадровых изменений

Понедельник, 21 декабря 2020, 13:10
 

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

В частности, правительство проголосовало за увольнение первого замминистра экономики Юлии Свириденко по ее собственному желанию.

Кроме этого, Кабмин уволил Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции в связи с избранием на должность министра образования и науки.

Также с должности главы Госгеокадастра уволили Романа Лещенко в связи с избранием министром АПК.

Временное исполнение обязанностей главы Госгеокадастра возложили на начальника Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра Алексея Пинчука.

Также правительство согласовало увольнение Дениса Каплунова с должности первого заместителя главы Госэкоинспекции.

Напомним:

17 декабря Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Экономическая правда

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Кабмин

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