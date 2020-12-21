Кабмин провел ряд кадровых изменений
Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря принял ряд кадровых решений.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
В частности, правительство проголосовало за увольнение первого замминистра экономики Юлии Свириденко по ее собственному желанию.
Кроме этого, Кабмин уволил Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции в связи с избранием на должность министра образования и науки.
Также с должности главы Госгеокадастра уволили Романа Лещенко в связи с избранием министром АПК.
Временное исполнение обязанностей главы Госгеокадастра возложили на начальника Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра Алексея Пинчука.
Также правительство согласовало увольнение Дениса Каплунова с должности первого заместителя главы Госэкоинспекции.
Напомним:
17 декабря Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Экономическая правда
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