Судостроительный завод "Океан" будет производить военные корабли по общей с Турцией программе

Судостроительный завод "Океан" подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики по изготовлению военных кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба "Океана".

В октябре в этом году во время визита Владимира Зеленского в Анкару президенты стран подписали Рамочное военное соглашение. Позже, 14 декабря, стороны подписали контракт на строительство корветов (многоцелевые военные корабли - ЭП).

В рамках соглашения судостроительный завод "Океан" подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой республики.

Отмечается, что с целью локализации корветной программы Гособоронный концерн Турецкой республики провел аудит технической возможности судостроительных предприятий Украины. По результатам аудита "Океан" включили в программу "с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов".

Николаевский судостроительный завод Океан специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. Тонн.

Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Напомним:

В июле Печерский суд Киева снял с Николаевского судостроительного завода "Океан" арест, который длился 6 месяцев.

В январе Печерским районным судом Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод" Океан ". Как уточнили в Офисе генпрокурора это было сделано с целью сохранения стратегического для государства предприятия.

В декабре 2018 целостный имущественный комплекс признанного банкротом МСЗ "Океан" был продан на аукционе за 122,2 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона".

Формальным владельцем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацина - единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия.

В ноября 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом МСЗ Океан.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июне 2020 года пообещал стать "инвестняней" для завода Океан.

Экономическая правда