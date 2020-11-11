Верховний суд підтвердив законність продажу суднобудівного заводу "Океан"

Касаційний госпсуд у складі Верховного суду відмовив 4 заявникам у задоволенні їхніх касаційних вимог - таким чином суд підтвердив законність публічного аукціону з продажу Миколаївського суднобудівного заводу "Океан", в результаті якого новим власником заводу став Василь Капацина.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

"Верховний Суд поставив крапку у питанні правомірності аукціону з продажу ЦМК ПАТ МСЗ Океан, що відбувся 03.12.2018. Це рішення нівелює численні спроби опонентів маніпулювати фактами та ставити під сумнів законність придбання українським інвестором Василем Капациною суднобудівного заводу", - заявила арбітражна управляюча Ірина Сербін, яка займалася ліквідацією підприємства.

Зазначається, що до моменту аукціону підприємство знаходилось в процесі ліквідації і мало багатомільйонні борги, а в 2015 році – було визнано банкрутом.

Касаційні скарги до Верховного суду подали компанії, які раніше оскаржували законність аукціону в Госпсуді Миколаївської області: ТОВ "Океан-Судоремонт" (кінцевий бенефіціар з 15.06.2020 Василь Астіон, раніше – Ігор Ігнатов), компанії "Бельмонт Індастріз Інк" та "Пойзантер Холдінгз ЛТД" (представник – Ігор Ігнатов) , а також первинна профспілкова організація Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" (голова і єдиний член Анатолій Нємов).

"Господарський суд Миколаївської області в лютому поточного року підтвердив законність аукціону, а Південно-Західний апеляційний господарський суд в серпні зберіг в силі рішення суду першої інстанції. Розглянувши касаційну скаргу, Касаційний господарський суд в складі Верховного суду України вирішив залишити в силі рішення судів попередніх інстанцій", - додали у прес-службі заводу.

Нагадуємо:

У липні Печерський суд Києва зняв із Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" арешт, який тривав 6 місяців.

У січні Печерським районним судом Києва накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан". Як уточнили у Офісі генпрокурора це було зроблено з метою збереження стратегічного для держави підприємства.

У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс визнаного банкрутом МСЗ "Океан" був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн ТОВ "Торговий дім "Аннона".

Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦМК підприємства.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у червні 2020 року пообіцяв стати "інвестнянею" для заводу Океан.

Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Економічна правда