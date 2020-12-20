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Погром на заводе Apple в Индии: компания приостанавливает сотрудничество с предприятием

Воскресенье, 20 декабря 2020, 17:13
 

Корпорация Apple Apple Inc. заявила, что будет задерживать тайваньскоу поставщику в Индии Wistron выдачу новых заказов, пока проблемы с зарплатой сотрудникам не будут решены.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Apple заявили, что тайваньская, которая производит iPhone в Индии, не обеспечило надлежащие процессы управления рабочим временем, что привело к задержкам выплат для некоторых работников в октябре и ноябре.

"Мы поставили Wistron на испытательный срок, и они не получат ни одного нового заказа от Apple, прежде чем они выполнят корректирующие действия", - говорится в заявлении.

Напоминаем:

Индийская полиция арестовала более 100 человек, которые разбили имущество завода по производству iPhone из-за требований о выплате заработной платы.



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Apple

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