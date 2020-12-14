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Рабочие разнесли завод по производству iPhone в Индии

Понедельник, 14 декабря 2020, 09:50
 

Индийская полиция арестовала более 100 рабочих, которые разбили имущество завода по производству iPhone из-за требований о выплате заработной платы.

Об этом сообщает BBC.

Беспорядки вспыхнули, когда около 2000 рабочих покидали здание в Нарсапуре 12 декабря. Сотни людей неистовствовали, грабя офисы руководителей высшего звена, уничтожая мебель, ломали стеклянные панели и двери прутьями.

Рабочие утверждают, что на производственном предприятии Wistron Infocomm они не получали полную зарплату за четыре месяца и вынуждены работать дополнительные смены. 

Wistron заявила, что "обязалась соблюдать местные законы о труде". В заявлении информационному агентству AFP компания не ссылалась напрямую на жалобы рабочих, но заявила, что "инцидент был вызван людьми неизвестного происхождения, которые вторглись на ее объект и повредили его с неясными намерениями". 

Один из профсоюзных лидеров сказал газете Hindu, что на заводе была "жестокая эксплуатация". Apple не ответила на запрос BBC, но в прошлом заявляла, что очень серьезно относится к условиям работы в компаниях поставщиков.

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Apple Индия

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