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Стали известны подробности про тарифы нового украинского лоукостера

Воскресенье, 20 декабря 2020, 14:41
 

Новый украинский лоукостер Bees Airline обнародовал подробности про тарифы на перевозку.

Об этом сообщает avianews.

Так Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом класса.

  • Самый дешевый тариф Light включает только перевозку ручной клади и не позволяет возврат и изменение билета.
  • Тариф Smart включает багаж 23 кг и разрешает менять дату вылета при оплате штрафа 50 евро и разницы между тарифами.
  • Тариф Flex включает багаж 23 кг, разрешает изменять дату перелета без оплаты штрафа и возврат авиабилета при оплате сбора 50 евро.

А стандартная норма ручной клади составляет один предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг. Также дополнительно можно будет взять сумку или ноутбук, пальто или куртку, питание для ребенка и один пакет с товарами Duty Free.

Напоминаем:

Компания будет базироваться в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Bees Airline намерена работать в двух сегментах: чартерные перевозки и лоукост. Последние компания хочет начать на регулярной основе в апреле 2021 - это и станет полноценной датой старта перевозчика.

Цены на билеты у Bees Airline пока что не комментируют.

Первые рейсы будут чартерными и направятся в Египет. В зависимости от срока получения лицензии, полет может состояться на новогодние праздники.



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