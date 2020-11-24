Налоговики выполнили годовой план по доходам в госбюджет

По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба выполнила годовой план по доходам общего фонда госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, в бюджет поступило более 460 миллиардов гривен при плановых 458 миллиардах. Перевыполнение составляет 4,5 миллиарда.

Некоторые источники не выполнили пока годовой план, однако общие поступления обусловлены перевыполнением других. Например, по НДС (с учетом возмещения) поступило на 28,4 миллиарда больше плана.

Админштрафов собрали на 2,2 миллиарда, акцизов на ввозимые товары - на 0,7 миллиарда сверх плана.

Министр финансов Сергей Марченко перевыполнение объясняет сокращением объемов теневых операций.

Также в Минфине отметили, что возмещение НДС происходит без задержек и в определенные сроки - в ноябре ожидается возмещения более 12 миллиардов.

"При этом до конца года еще больше месяца. Да, я доволен работой профессиональной команды налоговой: в течение последних полгода мы видели регулярное перевыполнение доходной части, что дало нам возможность наверстать то отставание в доходах бюджета общего фонда, которое было с мая. Ожидаю таких же положительных тенденций и эффективности работы налоговой и дальше", - отметил Марченко.

Экономическая правда