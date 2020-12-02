Кабмин освободил будущие вакцины от COVID-19 от уплаты НДС

Правительство на заседании 2 декабря внес вакцины от COVID-19 в перечень лекарственных средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью, чем освободил их от уплаты налога на добавленную стоимость.

Соответствующий документ опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Так, постановлением Кабмина перечень лекарственных средств для борьбы с COVID-19 расширили девятью позициями. Одна из позиций - "Vaccines", а именно вакцины против острой респираторной болезни от COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Сейчас производитель в документе не указывается.

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Напомним:

Фармкомпании Pfizer и BioNTech 9 ноября, заявили об эффективности тестируемой вакцины в 90%.

16 ноября еще одна компания Moderna объявила об эффективности своей вакцины.

1 декабря немецкая компания BioNTech и американская Pfizer, которые вместе разрабатывают вакцину от коронавируса, подались на условное утверждение их вакцины для использования в ЕС.

Уже на следующий день Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила эту вакцину для широкого использования.

Экономическая правда