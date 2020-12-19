Уруский заявил, что украинские частные компании выполняют более 50% оборонного заказа
Суббота, 19 декабря 2020, 17:07
Вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что украинские частные компании выполняют более 50% государственного оборонного заказа.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Добавив, что с каждым годом эта доля растет.
Напоминаем:
В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua