Уруский заявил, что украинские частные компании выполняют более 50% оборонного заказа

Вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что украинские частные компании выполняют более 50% государственного оборонного заказа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Добавив, что с каждым годом эта доля растет.

Напоминаем:

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.