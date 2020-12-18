УЗ к праздникам назначила еще несколько дополнительных рейсов поездов

"Укрзализныця" к зимним праздникам назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 Черновцы - Одесса и №217/218 Киев - Львов - Рахов, а поезду Киев - Рахов, на пожелания пассажиров, назначены дополнительные остановки на станциях Татаров и Квасы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Дополнительные рейсы поезда №135/136 Черновцы - Одесса отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря 2020 года и 2, 4, 6, 8 и 10 января 2021 года, а из Одессы - на 29 декабря 2020 года и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года.

Поезд №217/218 Киев - Львов - Рахов осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря 2020, 2 и 8 января 2021 года. Из Рахова - 1, 3 и 9 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, для обеспечения проезда к горнолыжным курортам, начиная с 18 декабря назначены остановки поезда №217/218 Киев - Рахов на станциях Татаров и Квасы.

В УЗ добавили, что с расписанием можно ознакомиться на сайте компании, билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Напомним:

"Укрзализныця" добавляет с 24 декабря 2020 годапоезда Ужгород-Херсон и Харьков-Ворохта, соединяющие восточные и южные регионы с местами зимнего отдыха.

Экономическая правда