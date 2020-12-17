"Укрзалізниця" запускає два додаткових рейси до місць відпочинку

"Укрзалізниця" додає з 24 грудня 2020 року потяги Ужгород-Херсон та Харків-Ворохта, що сполучають східні та південні регіони з місцями зимового відпочинку.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Потяги курсуватимуть через день.

Поїзд №5/6 Ужгород — Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21 та прибуватиме до Херсона о 13:59. У зворотному напрямку відправлення з Херсона о 15:10 та прибуття до Ужгорода о 13:11.

Поїзд №149/150 Харків — Полтава — Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28 та прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби. З Ворохти відправлення о 13:51 та прибуття до Харкова о 13:20.

Економічна правда