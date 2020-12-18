В этом году "Укртранснафта" увеличит транзит нефти на 1,5%

В 2020 году транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины в страны Европы и Беларуси вырастет на 1,5% по сравнению с 2019 годом, до 13,3 миллиона тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко.

Так, объемы транзита в 2020 году составят 13,3 млн тонн благодаря транзита в 800 тысяч тонн в Беларусь.

"Если брать в части транзита в Европу, то показатель будет меньше, а если в целом, то, благодаря транзита в Беларусь, будет больше", - рассказал Гавриленко в интервью агентству.

Он также отметил, что, кроме 800 тысяч, еще 80 тысяч тонн АО "Укртранснафта" прокачала в экспортном режиме в направлении Южный-Броды-Мозырь как следствие продажи Белорусской нефтекомпанией приобретенных весной объемов азербайджанской нефти.

Так, общая транспортировка составило 880 тысяч тонн, 80 тысяч из которых - по экспорту.

Напомним:

"Укртранснафта" введет в эксплуатацию участок выноса нефтепровода "Броды-Госграница" (МН "Дружба"), построенную более 10 лет назад с целью повышения уровня техногенно-экологической безопасности эксплуатации нефтетранспортной системы Украины.