"Укртранснафта" запустить збудовану понад 10 років тому ділянку нафтопроводу "Дружба"

"Укртранснафта" введе в експуатацію ділянку виносу нафтопроводу "Броди-Держкордон" (МН "Дружба"), збудовану понад 10 років тому з метою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки експлуатації нафтотранспортної системи України.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на рішення Кабміну від 21 жовтня.

Зазначається, що постанова Кабміну дозволяє прийняти в експлуатацію обхідну трасу нафтопроводу, яку підприємство збудувало для мінімізації̈ ризиків забруднення одного з найбільших водозаборів Львівщини та Західного регіону України.

"Нафтопровід "Броди-Держкордон" на цій ділянці проходить вздовж русла річки Стрий, наближаючись на окремих ділянках на відстань до 50 м від русла та частково проходить у межах другої зони санітарної охорони Стрийського водозабору прісних підземних вод.

Стрийський водозабір забезпечує питною водою понад 500 тис. водокористувачів у Львові, Трускавеці, Моршині, Стриї та Дрогобичі", - йдеться у повідомленні.

"У випадку пошкодження нафтогону на цій ділянці існує ризик виходу нафти та забруднення річки із потраплянням нафти у підруслові споруди водозабору. З цих причин Укртранснафта у 2006 році вирішила винести обидві нитки нафтопроводу "Броди – Держкордон" на ділянці км 157 - км 165 з другого поясу санітарної охорони Стрийського водозабору прісних вод і побудувати нову ділянку нафтопроводу.

"Наприкінці 2008 року будівництво зупинилось через зміни земельного законодавства, хоча на час призупинки будівництва будівельно-монтажні роботи були практично завершені", - додали в компанії.

В "Укртранснафті" зазначили, що введення в експлуатацію затрималось на 10 років через складнощі оформлення права власності чи користування земельними ділянками, на яких збудована нова ділянка нафтогону.

Повідомляється, що рішення уряду дозволяє ввести нову ділянку в експлуатацію та приєднати її до діючого нафтопроводу "Броди-Держкордон" у максимально стислі терміни.

Економічна правда