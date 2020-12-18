Главу Госрезерва и его первого заместителя назначат без конкурса

Главу Госагентства резерва Украины и его первого заместителя по предложению министра экономики Игоря Петрашко назначат без конкурса путем заключения контракта.

Об этом говорится в распоряжениях правительства от 16 декабря № 1571-р и № 1572-р.

Согласно документам, правительство согласилось с предложением Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность главы Госрезерва и его первого заместителя путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также Кабмин определил Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседований.

Отметим, что ранее Кабмин утвердил особый порядок назначения на должности госслужбы на период карантина, согласно которому разрешается назначения руководителей госорганов без проведения конкурса.

Напомним:

По инициативе Минэкономики и по поручению Кабмина провели аудит Госрезерва, который подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки.

В мае Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого и возложил временное исполнение обязанностей руководителя Госрезерва на заместителя Погорелого Никиту Барабаша.

Экономическая правда