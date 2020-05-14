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Кабмин уволил главу Госрезерва

Четверг, 14 мая 2020, 14:29
 

Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.

Источник: распоряжение правительства от 13 мая №519-р

Дословно: "Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе"".

Детали: Другим распоряжением №522-р правительство возложило временное исполнение обязанностей руководителя Госрезерва на заместителя Погорелого Никиту Барабаша.

Предыстория: 

В феврале САП сообщила, что начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Тогда председатель Госрезерва Ярослав Погорелый заявил, что информацию о любой попытке дать ему взятку будет сразу передавать в НАБУ.

Погорелого назначили председателем Государственного агентства резерва Украины 27 ноября 2019 года.

Украинская правда

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Кабмин Госрезерв

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