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"Энергоатом" начинает процесс против РФ по компенсации за активы в Крыму

Пятница, 18 декабря 2020, 12:15
 

"НАЭК "Энергоатом" начинает процесс против России относительно компенсации за активы, утраченные в Крыму - компания заключила договор о предоставлении услуг с международной юридической фирмой Shearman&Sterling.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Интересы ГП "НАЭК "Энергоатом" будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщает liga.net со ссылкой на собеседника в "Энергоатоме", сумма иска составляет около 100 млн долларов.

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" за полгода 2020 года потерял около 10 миллиардов гривень, из которых 6,6 млрд - долги ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию.

Экономическая правда

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Энергоатом Россия Крым суд

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