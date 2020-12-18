"Энергоатом" начинает процесс против РФ по компенсации за активы в Крыму

"НАЭК "Энергоатом" начинает процесс против России относительно компенсации за активы, утраченные в Крыму - компания заключила договор о предоставлении услуг с международной юридической фирмой Shearman&Sterling.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Интересы ГП "НАЭК "Энергоатом" будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщает liga.net со ссылкой на собеседника в "Энергоатоме", сумма иска составляет около 100 млн долларов.

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" за полгода 2020 года потерял около 10 миллиардов гривень, из которых 6,6 млрд - долги ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию.

Экономическая правда