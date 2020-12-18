Кабмин продлил на год действие спецпошлины на некоторые товары происхождением из РФ
Кабмин 16 декабря продлил на год действие постановления от 17 августа 2020 года, которая предусматривает применение спецпошлины на отдельные товары происхождением из РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы в Telegram.
"Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государство-агрессор", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили перечень товаров, в отношении которых продолжает действовать специальная пошлина:
- тяжелые дистилляты (газойли);
- газы сжиженные;
- все типы угля кроме антрацитового, битумизированного, коксового;.
Отмечается, что постановление с изменениями вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2021 года или после отмены РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.
Напомним:
Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 год продовольственное эмбарго в отношении на страны, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.
Кабмин принял постановление о продлении до конца 2021 года торговых санкций в отношении товаров, происходящих из России.
Экономическая правда
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