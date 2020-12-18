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Кабмин продлил на год действие спецпошлины на некоторые товары происхождением из РФ

Пятница, 18 декабря 2020, 09:25
 

Кабмин 16 декабря продлил на год действие постановления от 17 августа 2020 года, которая предусматривает применение спецпошлины на отдельные товары происхождением из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы в Telegram.

"Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государство-агрессор", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили перечень товаров, в отношении которых продолжает действовать специальная пошлина:

  • тяжелые дистилляты (газойли);
  • газы сжиженные;
  • все типы угля кроме антрацитового, битумизированного, коксового;.

Отмечается, что постановление с изменениями вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2021 года или после отмены РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 год продовольственное эмбарго в отношении на страны, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

Кабмин принял постановление о продлении до конца 2021 года торговых санкций в отношении товаров, происходящих из России.

Экономическая правда

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Кабмин пошлины Украина Россия

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