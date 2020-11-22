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Путин продлил действие продовольственного эмбарго

Воскресенье, 22 ноября 2020, 12:34
 

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 год продовольственное эмбарго в отношении на страны, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

Об этом говорится в указе президента РФ. 

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Под запретом: мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. А также запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

Напоминаем:

Эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены  Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года и затем продление стало ежегодным.

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Россия эмбарго товары продовольствие

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