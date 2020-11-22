Путин продлил действие продовольственного эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 год продовольственное эмбарго в отношении на страны, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.
Об этом говорится в указе президента РФ.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Под запретом: мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. А также запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.
Напоминаем:
Эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.
Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года и затем продление стало ежегодным.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua