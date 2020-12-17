Нардеп Деркач зарегистрировал проект постановления об увольнении главы Минфина
Четверг, 17 декабря 2020, 19:30
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4513 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Инициатор проекта постановления - Андрей Деркач, текст проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.
Напомним:
Ранее в финансовом комитете Рады допускали возможность отставки Марченко.
"Я готов к любым событий. Политика у нас очень непредсказуема. Но я не собираюсь сидеть и просто чего-то ждать, продолжаю работать и выполнять свои функции", - заявлял сам Марченко в интервью ЭП в сентябре.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua