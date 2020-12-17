Нардеп Деркач зарегистрировал проект постановления об увольнении главы Минфина

Сергей Марченко

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4513 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Инициатор проекта постановления - Андрей Деркач, текст проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним:

Ранее в финансовом комитете Рады допускали возможность отставки Марченко.

"Я готов к любым событий. Политика у нас очень непредсказуема. Но я не собираюсь сидеть и просто чего-то ждать, продолжаю работать и выполнять свои функции", - заявлял сам Марченко в интервью ЭП в сентябре.

Экономическая правда