Фонд гарантирования выставил неплатежеспособный "Місто Банк" на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка нелатоспроможного банка АО "Місто Банк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд предлагает такие способы выведения банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.

"Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных НБУ в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

Банки и предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выведении неплатежеспособного банка с рынка, с целью их допуска к участию в открытом конкурсе должны подать в Фонд документы, определенные условиями открытого конкурса", - говорится в сообщении.

Сумма средств физлиц, которая может быть возмещена Фондом, по состоянию на 15.12.2020 по данным отчетности неплатежеспособного банка составляла 304,3 млн грн.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО "Місто Банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 до 14 января 2021 года (включительно).

Экономическая правда