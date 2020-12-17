ГФС разоблачила сеть магазинов электроники в уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила "известную сеть" магазинов розничной торговли в незаконной схеме по продаже товаров (бытовой техники, электроники).
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.
При этом, в ГФС не называют сети магазинов.
"Все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц - предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета.
Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Во время санкционированных обысков офисных и складских помещений изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн гривен.
"Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности", - добавили в ведомстве.
Напомним:
Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили менеджмент сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Экономическая правда
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