Все разделы
Укр / Рус

В Украине выпустили карту с двумя платежными системами одновременно

Четверг, 17 декабря 2020, 11:40
 

"ПРОСТИР" и "UnionPay International" запустили первую в Украине карточку, работающую на базе двух платежных систем одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Первым банком-партнером в выпуске кобейджинговой карты "ПРОСТИР - UnionPay International" стал "Укргазбанк".

База UnionPay дает возможность полноценного использования карты на всей территории Китая.

В НБУ отмечают, что для банков обслуживания кобейджинговой карты будет достаточно дешевым, "поскольку все операции по карте на территории Украины обрабатываются по правилам и тарифам ПРОСТИР".

"Мы уверены, что усиление конкуренции на платежном рынке будет способствовать повышению качества финансовых услуг, снижению цен для конечного потребителя и развития современных технологий", - рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

UnionPay International - одна из крупнейших платежных систем мира по расходам по карточкам. Она доступна в 179 странах мира, а эмитируется в 61 UnionPay является основным конкурентом Visa и Mastercard на мировом рынке.

Напомним:

С 6 ноября платежные карточки на базе китайской системы UnionPay International можно будет получить в столичных отделениях Приватбанка.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банк Укргазбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Беларусский бизнесмен хочет выкупить БТА Банк в Украине 9 декабря 2020, 18:27
Воспоминания о "банкопаде": Бахматюк рассказал, что изначально хотел сделать с VAB Банком 6 декабря 2020, 16:59
Верховный суд удовлетворил жалобу НБУ по неплатежеспособности "Астра Банка" 27 ноября 2020, 15:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!