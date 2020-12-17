В Украине выпустили карту с двумя платежными системами одновременно
"ПРОСТИР" и "UnionPay International" запустили первую в Украине карточку, работающую на базе двух платежных систем одновременно.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Первым банком-партнером в выпуске кобейджинговой карты "ПРОСТИР - UnionPay International" стал "Укргазбанк".
База UnionPay дает возможность полноценного использования карты на всей территории Китая.
В НБУ отмечают, что для банков обслуживания кобейджинговой карты будет достаточно дешевым, "поскольку все операции по карте на территории Украины обрабатываются по правилам и тарифам ПРОСТИР".
"Мы уверены, что усиление конкуренции на платежном рынке будет способствовать повышению качества финансовых услуг, снижению цен для конечного потребителя и развития современных технологий", - рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
UnionPay International - одна из крупнейших платежных систем мира по расходам по карточкам. Она доступна в 179 странах мира, а эмитируется в 61 UnionPay является основным конкурентом Visa и Mastercard на мировом рынке.
Напомним:
С 6 ноября платежные карточки на базе китайской системы UnionPay International можно будет получить в столичных отделениях Приватбанка.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua