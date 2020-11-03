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Приватбанк почав випускати картки UnionPay

Вівторок, 3 листопада 2020, 12:35
 

З 6 листопада платіжні картки на базі китайської системи UnionPay International можна буде отримати у столичних відділеннях Приватбанку.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку. 

За словами голови правління банку Петра Крумханзла, "ці картки в першу чергу будуть корисні тим, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами".

У банку йдеться також про наміри запуску з UnionPay платіжних продуктів, що не вимагають фізичної присутності у банку та отримання фізичної картки. 

UnionPay International - одна з найбільших платіжних систем світу за витратами за картками. Вона доступна у 179 країнах світу, а емітується у 61. UnionPay є основним конкурентом Visa та Mastercard на світовому ринку. 

Повідомляється, що з кінця 2019 року клієнти Приватбанку отримали можливість користуватися картками UnionPay в мережі банку та для розрахунків у низці міст України.

Економічна правда

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Приватбанк банк Китай

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