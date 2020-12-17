Биткоин переступил порог в 22 тысячи долларов

Только за сутки криптовалюта Bitcoin выросла на 13,86% и 17 декабря достигла отметки в 22,14 тысячи долларов.

Об этом говорится в данных Coindesk.

Ночью криптовалюта устроила "качели": сначала достигла 22,13 тысячи долларов около 5 утра по Киеву, после чего упала до 21,75 до 6 утра. С того момента стоимость начала расти и достигла максимума в 22,33 тысячи долларов в 08:30 по Киеву.

С 7:37 стоимость держится на уровне выше 22 тысяч по состоянию на 9:13 она равна 22,26 тысячи долларов и продолжает расти.

Напомним:

Стоимость биткоина в среду, 16 декабря, впервые в истории пересекла отметку в 20 тысяч долларов.

Экономическая правда