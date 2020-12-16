Шмыгаль: Восстановление работы МинАПК ожидается в начале 2021 года

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Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"На этой неделе активно продолжаются дискуссии о возможной кадровой ротации в правительстве. Действительно, в ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам.

Верховная Рада недавно приняла закон, который ограничивает функционал и работу и.о. министров и мы не можем оставить такие важные отрасли, как энергетика и образование, без полноценного управления", - сказал Шмыгаль.

"С уважением к решению Рады я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров. Также продолжаются дискуссии относительно назначения главы аграрного министерства. Украина имеет мощный агросектор, поэтому я с первых месяцев работы нашего правительства говорил о необходимости восстановления работы профильного аграрного министерства", - подчеркнул премьер.

"В начале следующего года можно ожидать, что произойдет создание полноценного аграрного министерства", - добавил он.

Напомним:

По данным собеседников УП в "Слуге народа", на руководителя МинАПК ожидается назначение действующего главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко.

Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, глава Государственной службы геологии и недр.

Экономическая правда