Рада приняла законопроект об электронных коммуникациях

Верховная Рада на заседании 16 декабря поддержала в целом законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента Владимира Зеленского.

Законопроект приняли голосами "Слуги народа" (222 депутата "за", 1 - "воздержался"), "Доверия" (2 депутата "за", 15 - "воздержались") и внефракционных (4 - "за", 1 - "против ", 5 -" воздержались ").

Все остальные фракции от голосования воздержались.

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко с трибуны назвал этот законопроект "одним из тех законов, которых ожидает Евросоюз - закон, который является подтверждением намерений Украины ко вступлению в Европейский союз и принятие которого необходимо для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом ".

Этот закон заменит ЗУ "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Законопроектом предлагают уточнить терминологию в сфере электронных коммуникаций, а также внедрить принцип минимально необходимого и предполагаемого регулирования отрасли, прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.

Также он устанавливает универсальную услугу, обеспечивающую доступность к интернету и голосовой связи.

Предложения Владимира Зеленского касались согласования законопроекта требованиям Основного Закона и Конституции Украины.

Напомним:

16 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №3014 об электронных коммуникации, который, в частности, предусматривает снижение потенциально возможного давления на компании в этой сфере и уменьшения количества проверок.

30 сентября Верховная Рада приняла законопроект №3014 в целом.

29 октября Президент внес предложения к закону, поскольку отдельные положения проекту закона не соответствовали законодательству Украины и Конституции.

Экономическая правда