Дело Приватбанка: Суд по ходатайству полиции забрал у НАБУ экспертизу – Сытник

Соломенский суд столицы по ходатайству следователя Соломенского управления полиции постановил изъять в НАБУ экспертизу Минюста, на основании которой могут быть выдвинуты подозрения по делу о мошенничестве и выводе средств из Приватбанка.

Об этом в интервью ZN.UA заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"СМСку, которая пришла на телефон директора НАБУ Артема Сытника, он зачитал вслух: "Соломенский суд по ходатайству следователя Соломенского управления полиции принял решение изъять у НАБУ экспертизу по делу Приватбанка", - пишет издание.

По словам Сытника, большая часть возможных схем по выводу денег из Приватбанка происходила в частном банке и это были деньги вкладчиков, поэтому сначала прямой подследственности НАБУ в этом деле не было.

"Однако, по словам Сытника, после того как генпрокурор Рябошапка проанализировал степень влияния бывших бенефициаров Приватбанка на другие правоохранительные органы, расследующие дела "Привата", было принято решение собрать все эпизоды воедино и отдать в НАБУ", - добавляет ZN.UA.

"Что и сделали. И я убежден, что именно этот шаг экс-генпрокурора стал причиной его увольнения. Кто ставил вопрос Рябошапки в парламенте? Депутаты, которые прямо связаны с Коломойским.

Здесь, кстати, очевидный вопрос несостоятельности гарантий, которые получает генпрокурор от государства. Посылать его в отставку 226 голосами - слишком простая задача для такого состава парламента, как этот. Кстати, антикоррупционный прокурор имеет больше гарантий, чем генеральный прокурор. Как это ни парадоксально", - считает Сытник.

"В НАБУ нет своих экспертных учреждений, и мы всегда зависим от других, прежде всего государственных структур. А они, как известно, подчиняются другим правоохранительным органам и другим органам власти. Поэтому всегда есть риск как подкупа эксперта, так и прямой команды сделать ложный вывод" , - признал директор НАБУ.

По его словам, на сегодня есть наработанные решения, требующие согласования прокурора.

"Сейчас в этом деле однозначно играет свою роль отсутствие руководителя САП. Но я думаю, что в ближайшее время мы поймем, в какую сторону повернется дело и есть ли у Генпрокуратуры воля двигать его в рамках закона", - резюмировал он.

Напомним:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.

Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятие решений.

1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

В декабре Сытник заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему нардепов пытается повлиять на расследование дела Приватбанка.