УЗ з 1 грудня відновлює продаж чаю і кави у поїздах
З 1 грудня 2020 року "Укрзалізниця" поновлює реалізацію чайно-кавової продукції - таке рішення прийняли через численні звернення та побажання пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
При цьому, компанія надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм.
"Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді - гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше.
В УЗ додали, що опрацьовують можливість забезпечення пасажирів повноцінним харчуванням під час подорожей.
Економічна правда
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