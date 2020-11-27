УЗ з 1 грудня відновлює продаж чаю і кави у поїздах

З 1 грудня 2020 року "Укрзалізниця" поновлює реалізацію чайно-кавової продукції - таке рішення прийняли через численні звернення та побажання пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

При цьому, компанія надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм.

"Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді - гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн", - йдеться у повідомленні.