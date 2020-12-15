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Хакеры похитили данные Moderna во время атаки на агентство ЕС

Вторник, 15 декабря 2020, 09:21
 

Хакеры, которые 9 декабря атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам, также получили доступ к документам о вакцинах Moderna.

Об этом сообщает Reuters.

Компания-разработчик вакцин от COVID-19 Moderna Inc. сообщила, что во время кибератаки 9 декабря хакеры получили доступ к файлам об их вакцинах.

Европейское агентство по лекарственным средствам занимается проверкой вакцин от COVID-19, сейчас в учреждении работают над утверждением двух вакцин: BioNTech / Pfizer и Moderna.

BioNTech заявила о потере данных через день после кибератаки, а Moderna узнала о потере позже.

В компании отмечают, что в данных, представленных им в Агентство не содержалось никакой персональной информации об участниках исследований, которая могла бы их идентифицировать.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки.

Хакеры, атаковавшие Европейское агентство по лекарственным средствам, получили доступ к документам по вакцины Pfizer / BioNTech.

Экономическая правда

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кибербезопасность

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