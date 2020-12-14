В Google назвали причину сбоев в работе
Google объяснили, что глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.
"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, требующие от пользователей входа в систему, выдавали большое количество ошибок", - сообщили изданию в Google.
Напомним:
14 декабря пользователи во всем мире начали сообщать о перебоях в работе сервисов Google, наиболее пораженными были Европа и Япония.
По состоянию на 15:30 14 декабря работа всех сервисов компании возобновилась.
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