В Google назвали причину сбоев в работе

Google объяснили, что глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.

"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, требующие от пользователей входа в систему, выдавали большое количество ошибок", - сообщили изданию в Google.

Напомним:

14 декабря пользователи во всем мире начали сообщать о перебоях в работе сервисов Google, наиболее пораженными были Европа и Япония.

По состоянию на 15:30 14 декабря работа всех сервисов компании возобновилась.