Сервіси Google зазнали глобального збою

Користувачі у всьому світі повідомляють про перебої у роботі сервісів Google, найбільше вражена Європа та Японія.

Про це повідомляє трекер проблем у роботі онлайн-ресурсів Downdetector.

Користувачі сервісів Google повідомляють про проблеми у роботі Youtube, Google Classroom, Google Drive, Gmail.

Епіцентр ураження знаходиться у Європі, висока концентрація скарг також у Японії.

Наразі кількість скарг пішла на спад у роботі відеострімінґового сервісу Youtube та середовища Google Drive, проте у безпосередньо пошукової системи, Gmail та Google Classroom скарги не зменшуються.

Оновлено: Станом на 15:30 робота сервісів повністю відновилась. Downdetector показує стабільну активність.

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Нагадаємо:

10 грудня користувачі у всьому світі зіткнулись із проблемами у роботі платформ іншої корпорації: Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp та безпосередньо Facebook.

Економічна правда