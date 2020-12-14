Завод "Массандра" в оккупированном Крыму купили структуры друга Путина

Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыме купила дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

О продаже "Массандры" сообщается на официальном сайте РФ о проведении торгов.

Отмечается, что завод продали за 5,327 млрд рублей (73 млн долларов) при стартовой цене в 5,3 млрд рублей.

Победитель аукциона - компания "Южный проект" - на 99,9% принадлежит банку "Россия": одним из основателей банка и крупнейшим акцинером является друг президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук.

В марта 2014 года Ковальчук попал под финансовые и визовые санкции США в отношении граждан РФ, вовлеченных в оккупацию Крыма. В заявлении Минфина США говорилось, что Квальчук входит в "ближайший круг" Путина.

Конкурентом "Южного проекта" была ООО "Эстейт Групп" - эту компанию открыли только в октябре с уставным капиталом в 10 тыс рублей.

Заводу "Массандра", в частности, принадлежит 11 тысяч га земель на юге Крыма, а также в подвалах - коллекция в более чем 1 млн бутылок вин.

До продажи 100% акций завода принадлежали так называемому "Министерству имущественных и земельных отношений Крыма".

Напоминаем:

В ноябюре оккупационные власти в аннексированном Россией Крыму выставили на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма" Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый свет".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

США и Европейский союз не признали Крым в составе Российской Федерации, в 2014 году были введены экономические санкции в отношении России и компаний, которые продолжают сотрудничать с предприятиями аннексированного Крыма.

Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.

В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ направила информационные письма о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму в Международный уголовный суд.