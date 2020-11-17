Россияне продают завод "Массандра" в оккупированном Крыму

Оккупационные власти в аннексированном Россией Крыму выставили на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы "Единой электронной торговой площадки".

Начальная цена старейшего и крупнейшего винного завода Крыма - 5,3 млрд рублей (около 70 млн долларов). Сейчас 100% акций завода принадлежит так называемому "Министерству имущественных и земельных отношений Крыма".

Аукцион назначен на 14 декабря. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря.

Напоминаем:

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма" Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый свет".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

США и Европейский союз не признали Крым в составе Российской Федерации, в 2014 году были введены экономические санкции в отношении России и компаний, которые продолжают сотрудничать с предприятиями аннексированного Крыма.

Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.

В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ направила информационные письма о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму в Международный уголовный суд.