Правительство увеличило "ковидный" фонд на 6 миллиардов

Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил 6 миллиардов гривен расходов госбюджета на фонд борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В ведомстве сообщают, что 6 миллиардов перераспределили "за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Фонд борьбы с коронавируса с общим фондом в 66 миллиардов гривен использовано уже на 69%.

Экономическая правда