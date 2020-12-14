Правительство увеличило "ковидный" фонд на 6 миллиардов
Понедельник, 14 декабря 2020, 14:28
Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил 6 миллиардов гривен расходов госбюджета на фонд борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В ведомстве сообщают, что 6 миллиардов перераспределили "за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств".
Напомним:
Ранее сообщалось, что Фонд борьбы с коронавируса с общим фондом в 66 миллиардов гривен использовано уже на 69%.
Экономическая правда
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