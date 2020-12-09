З фонду боротьби з COVID-19 використано 69% коштів

Фонд боротьби з коронавірусом із загальним фондом у 66 мільярдів гривень використано вже на 69%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

З використаних 45,4 мільярда гривень 12 мільярдів спрямовано на охорону здоров’я. Усього на медицину виділили 23,8 мільярда.

На ШВЛ профінансовано 63 мільйони з передбачених 100 мільйонів гривень.

На забезпечення лабораторій МОЗ та засоби індивідуального захисту для медпрацівників використано 1 мільярда з виділених 4 мільярдів гривень. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем ‒ 1,5 мільярда гривень (100%). На доплати медпрацівникам використали понад 88% (5,3 мільярда) передбачених коштів.

За програмою медичних гарантій передбачено ще 15,8 мільярда, з яких використано 10,6 мільярда.

З місцевих бюджетів на протидію пандемії витратили 4,4 мільярда гривень.

Ще 8,9 мільярда поповнили спецфонд держбюджета на підтримку суб’єктів господарювання.

Нагадаємо:

На засіданні 9 грудня Бюджетний комітет Верховної Ради погодив перерозподіл додаткових 5,3 мільярда гривень з "ковідного" фонду на боротьбу з коронавірусом.

Економічна правда